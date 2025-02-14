Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:11, 14 февраля 2025Экономика

Названо условие для падения цен на нефть

Портфельный управляющий Скрябин предупредил о возможности падения цен на нефть
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Turar Kazangapov / Reuters

До конца 2025 года цены на нефть могут опуститься до 70 долларов за баррель или ниже, если страны ОПЕК+ не отменят повышение добычи с апреля. Об этом в комментарии РИА Новости заявил портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин.

Он напомнил, что план предусматривает расширение квот для участников сделки, однако в последние полгода такое решение неоднократно переносили в связи со слабостью спроса и избытком предложения, не позволявшими ценам удержаться на приемлемом для производителей уровне. Поэтому однозначно говорить о том, какое решение будет принято, нельзя.

В среднем за год эксперт прогнозирует стоимость нефти на уровне 75 долларов за баррель сорта Brent, что соответствует текущим ценам, но на итоговый результат может повлиять слишком много факторов.

Среди них Скрябин назвал общее состояние мировой экономики (влияет на спрос на нефть), по которому могут ударить торговые войны за авторством администрации президента США Дональда Трампа, ситуацию в секторе Газа, влияющую на весь Ближний Восток, а также возможные санкции против Ирана и блокирование поставок его нефти.

Ранее Трамп заявил, что страны ОПЕК должны резко увеличить добычу нефти для обрушения цен. Такие действия, по его мнению, немедленно приведут к завершению конфликта на Украине.

При этом члены картеля публично проигнорировали этот призыв, никак не комментируя возможность досрочного повышения квот. Напротив, страны Ближнего Востока подняли цены на сырье на фоне повышения спроса на него со стороны Индии и Китая, которые столкнулись со сложностями закупки российской нефти из-за санкций администрации бывшего президента США Джо Байдена.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Вице-президент США призвал готовиться к «шокирующей» сделке по Украине

      Эстония примет меры против опасных для ее инфраструктуры судов

      В России почти иссякли запасы популярных иномарок

      Подозреваемый в избиении комментатора Скворцова рассказал о причине конфликта

      Трех иностранцев объявили в розыск по делу о контрабанде кокаина в Россию

      Кит проглотил юношу на глазах у его отца

      Сборная США по хоккею разгромила Финляндию на Турнире четырех наций

      Российские войска продвинулись на ореховском направлении

      В РАН высказались за беременность после первого же секса

      Трампа обязали возобновить международную помощь

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше