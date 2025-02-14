Mash: Стоимость арестованного имущества Блиновской оценили в миллиард рублей

Общую стоимость арестованного имущества «королевы марафонов» Елены Блиновской и ее мужа Алексея оценили в миллиард рублей. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По информации источника, у блогера в собственности есть более 50 земельных участков в пяти регионах страны. Почти треть от вышеуказанной суммы — более 300 миллионов рублей — приходится на недвижимость в Крыму. Там она и ее муж владеют 17 участками в курортном поселке Семидворье на побережье Черного моря и еще одним в Ялте — стоимость объекта площадью 500 квадратных метров составляет 13 миллионов рублей.

Жилья в Москве у Блиновских на 200 миллионов рублей. Речь идет о четырехкомнатной квартире в элитном жилом комплексе «Донской Олимп» площадью 132 квадратных метра за 109 миллионов рублей, «двушке» метражом 58 «квадратов» за 54 миллиона рублей в нем же. Кроме них, во владении у супругов четыре машино-места за 10,6 миллиона рублей и два нежилых помещения площадью 7 и 15 квадратных метров. В области у семьи есть участок в 3,5 тысячи «квадратов» в Обушковском за 84 миллиона и коттедж в поселке «Миллениум Парк» в 1,2 тысячи «квадратов» за 170 миллионов рублей.

Третий регион, где у Елены и Алексея есть недвижимость на семь миллионов — Ярославская область. В собственности у супругов три участка и три дома на берегу Волги в Деревеньке. Жильем они обзавелись и в соседней Костромской области — там у них во владении девять домов и 18 участков в Серково на Волге общей стоимостью 15 миллионов рублей. В Адыгее у них имущества на 10 миллионов рублей. В собственности у Блиновских — четыре участка в Теучежском районе, два из которых имеют площадь три тысячи квадратных метров, а также метражом тысячу и пять тысяч «квадратов».

Помимо недвижимости, во владении блогера и ее мужа находятся автомобили «Бентли Континенталь» и «Ламборгини Урус». Их суммарная стоимость — 106 миллионов рублей.

Ранее в феврале стало известно, что прокурор призвал конфисковать арестованное имущество семьи Блиновской. Он также попросил суд приговорить «королеву марафонов» в шести годам тюрьмы.