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00:59, 14 февраля 2025Мир

Трамп назвал виновного в развязывании конфликта на Украине

Трамп заявил, что конфликт на Украине начался из-за Байдена и НАТО
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп указал, что конфликт на Украине начался из-за Джо Байдена. Заявление политика прозвучало в ходе брифинга для журналистов, транслящия доступна на YouTube-канале Fox News.

Он объяснил, что прошлый глава Белого дома дал Киеву обещание о вступлении Украины в НАТО. При этом, отметил Трамп, слова нового главы Пентагона Пита Хегсета о нереалистичности присоединения страны к альянсу точно отражают позицию Вашингтона.

13 февраля Хегсет заявил, что он ждет проведения с союзниками по Североатлантическому альянсу честного разговора по конфликту на Украине. Он подчеркнул, что Вашингтон не рассматривает членство Украины в НАТО как часть возможного мирного соглашения по урегулированию конфликта.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отрекся от своих прежних обещаний включить Украину в альянс. По его словам, «никогда не было согласовано, что, когда начнутся переговоры, они закончатся вступлением Киева».

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