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09:24, 14 февраля 2025Силовые структуры

Трех иностранцев объявили в розыск по делу о контрабанде кокаина в Россию

В Москве объявили в розыск трех литовцев по делу о контрабанде 472 кг кокаина
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Москве объявили в розыск трех фигурантов дела о контрабанде 472 килограммов кокаина из Эквадора для последующей продажи в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По его данным, было вынесено постановление об объявлении в розыск трех граждан Литовской Республики.

Ранее Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил оправдательный приговор фигурантам этого дела. Оно отправлено на новое рассмотрение с другим составом суда и с другими присяжными.

Оправдательный приговор был вынесен в 2023 году в отношении литовцев Эрнестаса Казлаускаса и Миндаугаса Корецаса и россиян Георгия и Ивана Радомировых. При этом пятый подсудимый — Игорис Григас — был признан виновным и осужден на 5,5 года колонии, но освобожден в зале суда в связи с заключением в СИЗО во время следствия и судебного разбирательства.

По данным следствия, преступную группу организовал гражданин Литвы Григас. Согласно обвинительному заключению, с января 2013 года по апрель 2019-го фигуранты устроили не менее шести контрабандных поставок кокаина общей массой более 472 килограммов из Эквадора в порт Санкт-Петербурга для сбыта в России.

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