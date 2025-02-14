Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:49, 14 февраля 2025Путешествия

Турист решил доехать до тайского острова на такси и оказался в другой части страны

Турист ошибся в названии острова Ко Тао и оказался в другой части Таиланда
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Unsplash

Французский турист решил доехать с материка до тайского острова Ко Тао на такси и случайно оказался в другой части страны. Об этой истории сообщает Daily Mail.

По информации таблоида, 22-летний Джек впервые прибыл в Таиланд и решил добраться из Бангкока на Ко Тао в провинции Сураттани на юге страны. 12 февраля он заказал такси, не подумав, что путь на остров предполагает использование парома или других плавательных средств. Таксиста тоже не удивила просьба иностранца, поэтому они отправились к месту назначения.

Материалы по теме:
«Ад с 1001 демоном» Россиянин пропал в джунглях Колумбии и нашелся через три месяца. Что ему пришлось пережить?
«Ад с 1001 демоном»Россиянин пропал в джунглях Колумбии и нашелся через три месяца. Что ему пришлось пережить?
24 апреля 2024
Туристка отправилась в горы, где орудовали маньяки, и пропала. Ее кости нашли через 23 года, но в деле все еще много тайн
Туристка отправилась в горы, где орудовали маньяки, и пропала.Ее кости нашли через 23 года, но в деле все еще много тайн
9 июня 2024

По дороге Джек заснул, но, проснувшись, заметил за окном не берег моря, а горную местность. Оказалось, что они уже в сотнях километров от нужного места. Заказывая такси, француз неправильно произнес название острова, из-за чего водитель решил, что клиенту нужно к озеру Дой Тао на севере страны. Ошибка обошлась туристу в 6 тысяч батов (16 тысяч рублей).

Таксист не стал разбираться в проблеме, высадил Джека и уехал. Местная полиция согласилась помочь иностранцу добраться до необходимого места.

Ранее в Таиланде таксисты устроили драку из-за туристов и попали на видео. 34-летний водитель по имени Виват рассказал, что служба такси поручила ему забрать четверых индийцев из отеля и отвезти их в Патонг, но иностранцы по ошибке сели в другой автомобиль.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе раскрыли состав переговорной группы России по Украине

      В МИД сообщили о заминированных ВСУ колодцах в Курской области

      Дачникам назвали обязательные действия на участке перед началом весны

      Президент Германии призвал не вести себя как олени

      Цискаридзе описал актера на роль себя

      Соглашение США и Украины о природных ресурсах назвали невыполнимым

      В США раскритиковали британского министра обороны из-за слов о беседе Путина и Трампа

      Турист решил доехать до тайского острова на такси и оказался в другой части страны

      Следователи предъявили обвинение женщине за попытку продать младенца

      Стало известно о находящемся в колонии возлюбленном внучки бывшего мэра Тархова

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше