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18:31, 14 февраля 2025Путешествия

Туристка решила отметить национальный праздник в Индии, была изнасилована и не выжила

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Unsplash

Ирландская туристка решила отметить национальный праздник Холи в Индии, была изнасилована местным жителем и не выжила. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации таблоида, преступление произошло в марте 2017 года, однако нападавшего осудили лишь 14 февраля 2025 года. Суд признал Виката Бхагата виновным. Какое именно наказание ему вынесли, не уточняется.

Согласно данным расследования, бездыханную Даниэль Маклафлин нашли в поле в Канаконе после фестиваля красок Холи. 28-летняя девушка находилась в Гоа со своей подругой из Австралии. Праздник они решили отметить в соседней деревне, где местный фермер и обнаружил туристку.

Ранее в Бангкоке британского туриста арестовали за изнасилование шестилетней девочки. Полиция вычислила его по видео с телефона, которое он снял во время надругательства.

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