В Думе предложили создать в России структуру по образцу возглавляемого Маском департамента

Депутат Даванков призвал создать структуру по образцу возглавляемой Маском DOGE

В России следует создать структуру по образцу департамента по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) под руководством Илона Маска. Об этом написал в своем Telegram-канале вице-спикер Государственной Думы Владислав Даванков.

«В России пора создать независимое Агентство эффективности. Всего за месяц подобное агентство в США под руководством Илона Маска сократило 20 тысяч чиновников», — призвал он.

Депутат также выразил уверенность, что треть чиновников в России сможет заменить искусственный интеллект.

При этом Даванков предостерег от того, чтобы «бежать впереди паровоза и лететь в Штаты с хлебом и солью»: «Переговоры только начинаются. И моя позиция — сначала устойчивый мир с учетом наших национальных интересов. Потом — все остальное».

Ранее Илон Маск заявил, что объемы мошенничества в федеральных социальных программах США превышают все отдельные частные случаи мошенничества. По его словам, масштаб «даже близко несоизмерим». Кроме того, он обвинил Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) в трате 59 миллионов долларов на размещение нелегалов в «роскошных отелях». Он отметил, что DOGE выдвинет требование вернуть эти средства.