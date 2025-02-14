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10:38, 14 февраля 2025Мир

В Европе начали срочно разрабатывать альтернативу плану Трампа

FT: Европа начала спешно разрабатывать альтернативу плану Трампа по сектору Газа
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Christian Mang / Reuters

Европейские страны начали в спешке разрабатывать альтернативу плану американского лидера Дональда Трампа по сектору Газа, который предполагает переселение жителей в другие страны и переход анклава под контроль США. Об этом сообщает The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Европейские государства работают с арабскими союзниками над срочной разработкой плана по Газе, который можно будет представить Дональду Трампу в качестве альтернативы его предложению», — передает газета.

По словам неназванного европейского чиновника, министры иностранных дел Германии, Франции, Великобритании и Италии проведут переговоры по кризису на Мюнхенской конференции по безопасности с «ключевыми арабскими государствами». Он также указал на то, что палестинцам и арбам нужно найти решение, согласно которому они будут управлять Газой, «а не США или Израиль».

5 февраля Трамп заявил, что США готовы взять сектор Газа и заняться расчисткой региона. Американский лидер также предложил переселить жителей Газы в Египет и Иорданию. Он отметил, что сейчас власти стран отказываются принять у себя палестинцев, но выразил уверенность, что в конечном итоге они согласятся.

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