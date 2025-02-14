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13:49, 14 февраля 2025Мир

В Германии заявили о потере европейцами иллюзии самостоятельности

Политолог Рар: США лишают европейцев иллюзии самостоятельности в политике
Александра Д Борисова
Александра Д Борисова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейцы теряют иллюзию самостоятельности в мировой политике. Об этом газете «Взгляд» заявил немецкий политолог Александр Рар.

Как сообщил специалист, это связано с диалогом Вашингтона с Москвой по конфликту на Украине. По его словам, это ведет к ослаблению НАТО и Украины, которая рассматривается в ЕС «как буфер против России».

Рар заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц считает участие США в урегулировании конфликта взрывоопасным как для Германии, так и для всей Европы. «Поскольку для него российская "агрессия" — главный вызов и угроза мирной жизни в Германии, он в ужасе от действий [президента США Дональда] Трампа, который не советуется с европейцами при решении вопросов, связанных с Украиной», — сказал он.

Шольц уверен, что Европа нашла в себе силы стать самостоятельным игроком в мировой политике, но Трамп лишает европейцев этой иллюзии, отметил политолог.

Ранее Рар указал на то, что в Германии боятся мирного урегулирования конфликта на Украине. По его словам, европейцы «в ужасе» от идеи, что Украина лишится 20 процентов территории, после того, как ей была оказана помощь.

Считается, что состоявшийся 12 февраля телефонный разговор президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа застал Европу и Украину врасплох.

Также источники среди европейских чиновников добавили, что Трамп и Путин попросту не обсуждали Европу в ходе телефонного разговора. По их словам, это ставит их перед угрозой полного исключения Европейского союза из переговорного процесса по Украине.

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