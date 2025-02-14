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14:41, 14 февраля 2025Наука и техника

В Индии оценили VR-тренажер Су-57Э

Летчик ВВС Индии Шарма: VR-тренажер истребителя Су-57Э дает реалистичный опыт
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Нина Падалко / РИА Новости

Тренажер российского истребителя пятого поколения Су-57Э, который представили на Aero India 2025, позволяет получить опыт управления самолетом. Реалистичность полетов на тренажере оценила бывший летчик Военно-воздушных сил (ВВС) Индии и военкор журнала Defence and Security Alert Суман Шарма в беседе с ТАСС.

Отмечается, что Шарма опробовала тренажер, который демонстрируют на стенде компании «Рособоронэкспорт».

«Симулятор очень современный, маневренность великолепная. Работа на этом тренажере дала мне совершенно реалистичный опыт управления истребителем Су-57Э. Я находилась на земле, но в то же время как будто по-настоящему управляла самолетом. Замечательный симулятор», — сказала она.

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Ранее в феврале генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха сообщил, что индийские специалисты активно интересуются российским истребителем пятого поколения Су-57Э, который демонстрируют на Aero India.

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