В МИД сообщили о заминированных ВСУ колодцах в Курской области

Посол Мирошник: ВСУ минировали колодцы с водой в Курской области

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) минировали колодцы с водой в приграничных населенных пунктах Курской области. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, передает ТАСС.

По его словам, в результате действий украинских военных четверо мирных жителей получили ранения, пытаясь набрать воду.

«Были заминированы колодцы. Когда молодые люди пришли к колодцу, начали набирать воду, колодец был подорван. Четыре человека получили тяжелейшие ранения», — сообщил дипломат.

Ранее Родион Мирошник заявил, что Киев будет пытаться сорвать стартовавший диалог между Россией и США, применяя диверсии и террористические методы. Дипломат заключил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому и «ястребиной коалиции» стран-партнеров не по душе переговоры между Москвой и Вашингтоном.