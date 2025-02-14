Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:01, 14 февраля 2025Бывший СССР

В МИД сообщили о заминированных ВСУ колодцах в Курской области

Посол Мирошник: ВСУ минировали колодцы с водой в Курской области
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) минировали колодцы с водой в приграничных населенных пунктах Курской области. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, передает ТАСС.

По его словам, в результате действий украинских военных четверо мирных жителей получили ранения, пытаясь набрать воду.

«Были заминированы колодцы. Когда молодые люди пришли к колодцу, начали набирать воду, колодец был подорван. Четыре человека получили тяжелейшие ранения», — сообщил дипломат.

Ранее Родион Мирошник заявил, что Киев будет пытаться сорвать стартовавший диалог между Россией и США, применяя диверсии и террористические методы. Дипломат заключил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому и «ястребиной коалиции» стран-партнеров не по душе переговоры между Москвой и Вашингтоном.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе раскрыли состав переговорной группы России по Украине

      В самолете с россиянами на борту возникли проблемы с двигателем

      Россиянина задержали по подозрению в совершенной 20 лет назад расправе на западе Москвы

      На Западе заговорили о скором важном объявлении вице-президента США

      Звезда «Пацанок» рассказала о своей мечте

      В США заявили об отсутствии угроз в адрес России в словах вице-президента Вэнса

      В МИД рассказали о расстреле бойцами ВСУ жителей Курской области

      Бык сбросил с себя наездника и проткнул его шею рогом

      На Солнце произошли две мощные вспышки

      Владеющий самолетами российский депутат предложил пенсионерам подрабатывать на автомойке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше