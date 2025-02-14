Мирошник: Бойцы ВСУ получали приказы расстреливать жителей села Русское Поречное

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) получали приказы расстреливать жителей села Русское Поречное в Курской области. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, передает ТАСС.

«В Русском Поречном (...) люди выполняли непосредственно приказы. Приказы — мирных в плен не брать, можно расстреливать, стрелять по ногам, можно грабить, никаких последствий не будет», — рассказал дипломат.

По его словам, у данных преступлений украинских военных были международные заказчики. Они обещали Киеву отсутствие ответственности за несоблюдение норм международного права, уточнил Мирошник.

Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима также рассказал, что бойцы ВСУ расстреливали жителей Курской области в их же домах. Они открывали огонь по мирному населению в том числе по подозрению в хорошем отношении к российским военным.