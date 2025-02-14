Мирошник: ВСУ расстреливали жителей Курской области за хорошее отношение к ВС РФ

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреливали мирных жителей Курской области. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, передает РИА Новости.

«Часть людей были просто расстреляны в своих домах, потому что столкнулись там с украинскими боевиками... Они просто пришли, кто-то пришел, не знаю, там, за банкой помидоров или огурцов, которые находились в их полуразрушенном доме, и наткнулись на украинских боевиков, они их застрелили», — рассказал дипломат.

По словам Мирошника, украинские солдаты расстреливали мирных жителей Курской области в том числе по подозрению в хорошем отношении к российским военным.

