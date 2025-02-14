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12:17, 14 февраля 2025Экономика

В России заявили об отсутствии ожиданий по поводу полного снятия западных санкций

Шохин: РСПП не рассчитывает на полную отмену западных санкций
Дмитрий Воронин
Александр Шохин

Александр Шохин. Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) в своих прогнозах не рассчитывает на полную отмену западных санкций в случае урегулирования украинского конфликта. Комментарий президента организации Александра Шохина об отсутствии таких ожиданий приводит ТАСС.

По его словам, в РСПП допускали, что зеленая повестка могла оказаться «в первых рядах» по смягчению санкций. «Позиция американской стороны в этом году резко изменилась. Но она меняется раз в несколько лет», — сказал Шохин, напомнив, что в годы первого президентского срока Дональда Трампа США уже выходили из Парижского соглашения.

Высказывания главы РСПП прозвучали на климатическом форуме Недели российского бизнеса. Он подчеркнул, что изменения климата реальны и провоцируют значительные перемены, которые в том числе оказывают существенное влияние на экономику.

Ранее стало известно, что оптимизм по поводу снижения международной напряженности на фоне продолжительной беседы президентов РФ и США привел к росту российского фондового рынка, обновившего 12 и 13 февраля ряд рекордов.

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