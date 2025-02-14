В ЦБ оценили влияние разгона цен в праздники на инфляцию

Глава ЦБ Набиуллина: Праздники в России не разгоняют годовую инфляцию

Разгон цен на некоторые виды продукции в праздничные дни не оказывает существенного влияния на годовую инфляцию в России. Об этом заявила глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора по ключевой ставке. Ее слова приводит ТАСС.

В качестве подтверждения своему тезису глава ЦБ привела ситуацию с ценами на цветы к 8 Марта. Она назвала рост стоимости цветов к этому празднику сезонным фактором, который учитывается регулятором при оценке текущей инфляции. В то же время он «не влияет ни на инфляцию в целом по году, ни на инфляционные ожидания», так как после праздника цены на цветы возвращаются к прежним уровням. «Это происходит из года в год», — резюмировала Набиуллина.

Изменение цен на ту или иную продукцию в праздничные дни происходит «каждый год, и в одно и то же время», добавила она. В этом плане праздники не мешают низкой инфляции. В отличие от разовых событий вроде концертов или чемпионатов мира по футболу они являются разовыми событиями. «Если говорить экономическим языком, они носят сезонный характер. Эта сезонность, естественно, нами учитывается», — заключила глава ЦБ.

На разгон годовой инфляции в России в гораздо большей степени влияют фундаментальные факторы. К ним относится в том числе усиливающийся дисбаланс спроса и предложения на внутреннем рынке на фоне острого кадрового голода, затронувшего большинство ключевых секторов российской экономики. На ситуацию также оказывает воздействие ослабление курса рубля. На этом фоне, отметили в ЦБ, базовая инфляция в РФ в октябре-декабре 2024 года ускорилась до 12,1 процента. Выход же на пиковый уровень темпов роста потребительских цен Набиуллина спрогнозировала в апреле-мае 2025-го.