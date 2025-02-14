В ЦБ увидели предпосылки роста российской экономики

ЦБ: Уменьшение дефицита кадров создает предпосылки для роста экономики России

Уменьшение дефицита кадров создает предпосылки для роста экономики России. Такие тенденции увидели аналитики Центробанка, сообщает пресс-служба регулятора.

По итогам совета директоров по ключевой ставке Банк России заявил, что доля предприятий в стране, которым не хватает рабочих рук, снижается. Помимо того, падает спрос на рабочую силу в отдельных отраслях и ее переток в другие секторы. Эти реалии позволяют говорить о постепенном возвращении экономики к сбалансированному росту.

На заседании 14 февраля совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21 процента годовых. Регулятор продолжил цикл сохранения текущей денежно-кредитной политики (ДКП) для оценки ее влияния на инфляцию и ситуацию в экономике.

Как отметили представители ЦБ, инфляция в России замедлится в текущем году до 7-8 процентов, а к цели в 4 процента вернется в 2026-м, Такой прогноз реален «с учетом проводимой денежно-кредитной политики». Текущие темпы роста цен немного снизились по сравнению с декабрем, но остаются высокими, признали в Банке России. Рост внутреннего спроса при этом по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Однако на фоне этого россияне стали более склонны к сбережениям и стали реже брать кредиты.