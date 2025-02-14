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16:02, 14 февраля 2025Экономика

В ЦБ заявили об отсутствии хрустального шара для заглядывания в будущее

Набиуллина: У нас нет хрустального шара и мы не можем видеть будущее
Вячеслав Агапов

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

У Центрального банка России нет хрустального шара. Об отсутствии предмета, позволяющего заглянуть в будущее, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров. Трансляция мероприятия ведется в Telegram-канале ЦБ.

Набиуллина подчеркнула, что факторы, способные остановить инфляцию, набирают силу, однако еще рано говорить о смене тенденции. Текущие темпы роста цен будут иметь длинный «тормозной путь» из-за сильной инерции. Поэтому о выходе на уровень инфляции в четыре процента можно будет говорить лишь в конце 2025-го.

Глава ЦБ подчеркнула, что на заседании обсуждалось только сохранение или повышение ставки, но не смягчение денежно-кредитной политики (ДКП). Такие же вопросы будут рассматривать на следующей встрече, которая намечена на 21 марта. О возможности нового повышения говорит и рост верхней границы прогноза средней ставки в 2025 году до 22 процентов.

Совет директоров Банка России решил сохранить ключевую ставку на уровне 21 процента годовых. ДКП решили не менять, чтобы оценить ее влияние на инфляцию и ситуацию в экономике. В ЦБ указали, что инфляционное давление остается высоким, а рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает предложение товаров и услуг.

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