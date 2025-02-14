Военнослужащий ВСУ получил 21 год колонии за расстрел мирного жителя в ЛНР

В ЛНР суд приговорил солдата ВСУ к 21 году за расстрел мужчины в Попаной

Верховный суд Луганской народной республики (ЛНР) приговорил военнослужащего 24-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины (ВСУ) Мирона Солонюка к 21 году лишения свободы за убийство мирного жителя в городе Попасная. Об этом «Ленте.ру» сообщили в республиканской прокуратуре.

Солонюк признан виновным по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти») и части 1 статьи 356 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории»). Он будет отбывать первые пять лет наказания в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима.

Как установил суд, в марте 2022 года осужденный находился на боевой позиции, расположенной на Днепропетровской улице. Там он получил приказ командира — убить мирных жителей, которые проходили неподалеку от его боевого поста. Получив приказ, Солонюк расстрелял из автомата безоружного мужчину. От полученных ранений пострадавший не выжил.

Ранее сообщалось, что Ленинский суд Курска арестовал военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимира Парафило, который по приказу командира застрелил жителя села Русское Поречное в Курской области.