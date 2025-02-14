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20:36, 14 февраля 2025Экономика

В штабе очищающих берег Черного моря от мазута волонтеров возник пожар

В Краснодарском крае загорелся штаб волонтеров, очищающих берег от мазута
Виктория Клабукова

Кадр: Telegram-канал Kub Mash

В Краснодарском крае загорелся один из волонтерских штабов, занимающихся очисткой берега Черного моря от нефтепродуктов. О возгорании сообщает МЧС России.

Пожар возник в пансионате «Зенит» в станице Благовещенской. Вспыхнули жилой корпус, общепит, а также штаб-квартира волонтеров «Шлагбаум». Присоединившиеся к данному филиалу добровольцы очищают от следов мазута Бугазскую косу. Как передает Telegram-канал Mash, пламя перекинулось также на склад с гуманитарной помощью, где хранится рабочий инвентарь. Часть снаряжения удалось спасти от огня.

По словам волонтеров, пожар спровоцировала неисправная электропроводка. Как отмечается, площадь возгорания составляет тысячу квадратных метров. Эвакуированы 26 человек. Пострадавших, по предварительным данным ведомства, нет. На месте работает почти 80 спасателей и 25 единиц техники.

15 декабря 2024 года в Черном море произошло крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозивших девять тысяч тонн мазута. Причиной происшествий могли стать опасные погодные условия или ошибка экипажей. В конце декабря последствиям разлива мазута присвоили статус федеральной чрезвычайной ситуации, следом ЧС регионального значения объявили в Крыму и Севастополе. 7 января мазутные пятна достигли берегов Евпатории.

13 января в России создали правительственную комиссию по ликвидации последствий разлива нефти в Керченском проливе. Ее возглавил заместитель председателя кабмина Виталий Савельев.

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