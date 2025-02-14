Оператор дрона ВС РФ в зоне СВО пощадил начавшего молиться бойца ВСУ

Оператор дрона группировки войск «Центр» Вооруженных сил (ВС) России с позывным Псих пощадил солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Причиной этого, как предполагается, стала молитва украинского бойца. Спасение солдата противника было снято на видео камерой объективного контроля и попало в сеть.

Солдат ВСУ встал на колени и начал креститься

На опубликованных кадрах оказались запечатлены минуты, которые могли стать последними в жизни украинского военнослужащего. По имеющейся информации, боец российского батальона «Струна» собирался добить раненого украинца сбросом боеприпаса с беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Заметив прилетевший российский дрон после первого сброса, боец встал на колени и начал креститься. Эта сцена, вероятно, тронула солдата ВС России, и он решил сохранить жизнь противнику.

«"Отважные" сохранили ему жизнь и вывели на свои позиции с помощью разведывательного дрона», — сообщил Telegram-канал «Работайте, братья!». Уточняется, что помилованный солдат служил в 155-й отдельной механизированной бригаде ВСУ.

Российский солдат дал побежденному бойцу ВСУ «уйти спокойно»

В ноябре прошлого года в районе населенного пункта Трудовое в Донецкой народной республике (ДНР) украинский десантник Дмитрий Масловский с позывным Кобра вступил в схватку на ножах с военным из Якутии Андреем Григорьевым и проиграл. Нашлемная камера бойца ВСУ сняла бой и то, что произошло после, на видео.

Российскому военному удалось победить в рукопашном бою противника. После драки раненый украинский солдат назвал военного ВС России лучшим бойцом в мире и попросил дать ему спокойно уйти из жизни. Россиянин удовлетворил его просьбу.

Уже в госпитале российский военнослужащий признался, что они оба понимали, что выживет только один из них. «Когда мы на рукопашную зашли, мы оба знали, что один из нас должен по-любому умереть», — сказал он.

Молитва помогла российскому бойцу в зоне СВО

Штурмовик-стрелок 6-го танкового полка группировки войск «Центр» ВС РФ Александр Лопатов также спасся на поле боя с помощью молитвы, о чем впоследствии сам рассказал. Мужчина получил осколочные ранения в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, и его передвижение было затруднено. Для спасения ему нужно было сменить позицию, но это было сложно сделать, не попав под огонь противника.

«И я молился, (...) просто молился и молился, и Бог помог мне выбраться оттуда», — рассказал штурмовик. Молитва, по словам солдата, помогла ему набраться смелости, и он начал «делать какие-то действия». В результате мужчине удалось выжить.