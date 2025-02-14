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15:16, 14 февраля 2025Мир

Захарова ответила на вопрос о контактах МИД России со спецпредставителем Трампа

Захарова: нет информации о контактах МИД со спецпосланником Трампа Уиткоффом
Семен Александров (редактор)
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что у нее нет информации о контактах представителей ведомства со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Так дипломат ответила на брифинге на соответствующий вопрос корреспондента «Ленты.ру».

«Я могу сказать, что не располагаю информацией о том, что какие-либо встречи проходили вминистерстве иностранных дел», — отметила она.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему нечего сказать о якобы прошедшей встрече спецпосланника американского лидера по Ближнему Востоку Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным.

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