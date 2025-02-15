Беспилотники ВСУ атаковали российский регион

Mash: Беспилотники ВСУ атаковали Тульскую область

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Тульскую область. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

Местные жители сообщили о не менее пяти взрывах. Отмечается, что беспилотники летят на низкой высоте в районе Сокольники города Новомосковска.

Ранее Вооруженные силы Украины попытались атаковать Краснодарский край, выпустив беспилотные летательные аппараты. Обломки одного из дронов упали на жилую многоэтажку.

13 февраля Минобороны сообщало, что над Черным морем и Белгородской областью сбили украинские беспилотники. Попытки атак на территории России Вооруженными силами Украины происходили с 15:30 до 17:00 по московскому времени.