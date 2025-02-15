Загитова предложила выпороть российского фигуриста Кондратюка

Олимпийская чемпионка Алина Загитова предложила выпороть российского фигуриста Марка Кондратюка. Влог спортсменки опубликован в Telegram-канале «Фигурное катание на Первом».

Во время диалога Кондратюк заметил, что Загитова очень красивая и похожа на серьезную учительницу. «Да. Тебя отпороть? У меня есть ремешок», — предложила она, на что Кондратюк со смехом сравнил это с БДСМ. После Загитова передумала, решив, что пороть фигуриста не за что.

Интервью прошло после короткой программы мужчин на финале Гран-при России. Кондратюк показал лучший результат, получив от судей 104,70 балла.

В декабре 2024-го Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о допуске россиян к отбору на Олимпийские игры — 2026, которые пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. В квалификационных соревнованиях смогут принять участие по одному атлету или паре в каждой дисциплине в нейтральном статусе.