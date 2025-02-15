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06:07, 15 февраля 2025Бывший СССР

Житель Запорожья рассказал о дезертирстве в рядах ВСУ

Житель Запорожья Константин: Бойцы ВСУ думают о дезертирстве из-за поражений
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Многие из солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) задумываются о дезертирстве из-за военных поражений. Об этом рассказал житель города Запорожье Константин, пишет РИА Новости.

«Те, у кого нет интернета, смотрят телемарафон (информационная программа на украинском ТВ). И там все отлично, там все хорошо. Если есть Telegram-каналы или, то, конечно, информация совсем другая», — посетовал местный житель.

По словам Константина, журналисты умалчивают о продвижениях Вооруженных сил России. По факту многие бойцы всерьез задумываются о дезертирстве. Как отметил мужчина, что «говорят по телеку — это одно, а что говорят люди между собой — это совсем другое».

Накануне житель Запорожья Константин рассказал, что командиры Вооруженных сил Украины уничтожают рапорта мобилизованных о негодности к воинской службе. По словам мужчины, только после попадания в военную часть и получения доступа к телефону военнослужащие могут связаться с родным.

В начале февраля Константин рассказал, что слышал от многих украинских военных об их желании свергнуть киевский режим.

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