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07:01, 16 февраля 2025МирЭксклюзив

Способность Европы поддерживать Украину без США оценили

Американист Блохин: Без помощи США Европа сможет поддерживать Украину год-два
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Без финансовых вливаний Вашингтона страны Евросоюза (ЕС) смогут поддерживать Украину в течение одного-двух лет, предположил ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. Срок возможной поддержки Киева со стороны Брюсселя в случае прекращения помощи США эксперт назвал «Ленте.ру».

«Совокупный потенциал Евросоюза очень большой, ЕС — это один из экономических центров планеты. В случае отказа США Европа будет способна поддерживать Украину, но понятно, что поддерживать ее в тех же масштабах вряд ли получится», — отметил Блохин.

Украина рискует потерять значительную часть ранее получаемой помощи. Европа по инерции будет продолжать поддержку Украины еще год-два, с учетом русофобских антитрамповских настроений

Константин Блохинведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист

Ранее сообщалось, что шесть европейских стран, в том числе Германия, Франция ​​и Великобритания, решили усилить поддержку Киева после телефонного разговора Путина и Трампа. Европейские страны также подчеркнули, что они привержены «независимости, суверенитету и территориальной целостности» Украины.

До этого президент США Дональд Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. По словам главы Белого дома, разговор с российским коллегой был очень продуктивным. После Трамп позвонил украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

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