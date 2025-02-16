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23:06, 16 февраля 2025Мир

Депутат назвал Каллас «позором западной дипломатии» из-за слов о россиянах

Депутат Шеремет: Каллас нужно устроить бойкот из-за ее слов о россиянах
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
Кая Каллас

Кая Каллас. Фото: Gleb Soboliev / Arenaakcji / IMAGO / Global Look Press

Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал главу дипломатии Европейского союза (ЕС) Каю Каллас «позором западной дипломатии» из-за ее слов о том, что мирные россияне не страдают от конфликта на Украине. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

«Каллас — это позор западной дипломатии. Ее жестокость и невежество зашкаливают, именно такие политики являются провокаторами насилия и войн на нашей планете. Призываю все цивилизованные страны устроить ей бойкот», — сказал он.

Шеремет призвал не приглашать Каллас на международные конференции, включая встречи по урегулированию конфликта на Украине и других споров. По мнению депутата, Каллас следует покаяться, пока не поздно.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова уличила Каллас во лжи о жертвах среди мирного населения России. Дипломат выразила уверенность в том, что человек на такой должности не может не знать о преступлениях против мирного населения.

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