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12:38, 16 февраля 2025Мир

Евросоюз анонсировал новые меры поддержки Украины

Каллас заявила, что скоро Евросоюз предложит новые инициативы по поддержке Киева
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Кая Каллас анонсировала новые меры поддержки Украины. Об этом она написала в соцсети X.

Каллас опубликовала снимок с неформальной встречи глав МИД стран Евросоюза в Мюнхене. Она заявила, что европейские политики придерживаются единого мнения в вопросе поддержки Киева и укрепления обороны ЕС.

«Скоро мы предложим новые инициативы, чтобы продвинуться в этом вперед», — написала она.

Ранее Каллас заявила, что конфликт на Украине следует продолжать. Для этого, по мнению чиновницы, Евросоюзу нужно перераспределить ресурсы и оказать помощь Киеву, оказавшемуся в критической точке.

До этого глава дипломатии ЕС заявила, что Европа поддержит Украину, если она не примет условия сделки между Россией и США. Каллас также отметила, что заключить соглашение за спиной у Европы не получится.

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