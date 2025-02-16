Евросоюз анонсировал новые меры поддержки Украины

Каллас заявила, что скоро Евросоюз предложит новые инициативы по поддержке Киева

Глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Кая Каллас анонсировала новые меры поддержки Украины. Об этом она написала в соцсети X.

Каллас опубликовала снимок с неформальной встречи глав МИД стран Евросоюза в Мюнхене. Она заявила, что европейские политики придерживаются единого мнения в вопросе поддержки Киева и укрепления обороны ЕС.

«Скоро мы предложим новые инициативы, чтобы продвинуться в этом вперед», — написала она.

Ранее Каллас заявила, что конфликт на Украине следует продолжать. Для этого, по мнению чиновницы, Евросоюзу нужно перераспределить ресурсы и оказать помощь Киеву, оказавшемуся в критической точке.

До этого глава дипломатии ЕС заявила, что Европа поддержит Украину, если она не примет условия сделки между Россией и США. Каллас также отметила, что заключить соглашение за спиной у Европы не получится.