Игравший в «Барселоне» футболист ЦСКА рассказал об отношении к России

Футболист ЦСКА Пьянич: Русский народ — добрый народ

Полузащитник московского ЦСКА Миралем Пьянич, игравший ранее за «Барселону», рассказал об отношении к России. Его слова приводятся на странице в RuTube клуба.

«Русский народ — добрый народ», — заявил футболист. Он подчеркнул, что планирует продолжать изучение русского языка, чтобы общаться с одноклубниками.

ЦСКА подписал контракт с Пьяничем на год с возможностью пролонгации еще на год. По информации журналиста Ивана Карпова, зарплата 34-летнего футболиста составит миллион евро за сезон и может быть дополнена бонусами за хорошую игру.

Последней командой Пьянича была «Шарджа» из ОАЭ, которую он покинул в июле. Также на клубном уровне футболист играл за «Барселону», «Ювентус», «Бешикташ», «Рому», «Лион» и «Мец». За сборную Боснии и Герцеговины Пьянич выступает с 2008 года.