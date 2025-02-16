Калкин обошел Борисова и выиграл премию BAFTA

Юра Борисов не получил премию BAFTA за роль второго плана в «Аноре»

Российский актер Юра Борисов, сыгравший в фильме «Анора», не получил премию BAFTA за лучшую роль второго плана. Об этом сообщает газета The Guardian.

Отмечается, что он уступил Кирану Калкину, который выиграл приз за роль в фильме «Настоящая боль». С Калкиным и Борисовым соревновались Кларенс Маклин («Синг-Синг»), Эдвард Нортон («Боб Дилан: Никому не известный»), Гай Пирс («Бруталист») и Джереми Стронг («Ученик. Восхождение Трампа»).

До этого Юра Борисов не получил премию «Золотой глобус», на которую был номинирован в категории «Лучшая мужская роль второго плана». Награду также взял Калкин.

Ранее певец Дима Билан объяснил феномен актера Юры Борисова, ставшего первым российским номинантом на премию «Оскар» за лучшую роль второго плана. По мнению исполнителя, в артисте есть цепляющая неподдельная искренность.