На Украине сообщили о подготовке к визиту Зеленского в Саудовскую Аравию

Министр Свириденко прибыла в Саудовскую Аравию готовить визит Зеленского

Министр экономики Украины Юлия Свириденко прибыла в Саудовскую Аравию готовить визит президента страны Владимира Зеленского. Об этом она сообщила в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«В последующие дни будем иметь десятки встреч, чтобы подготовить визит президента Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию», — написала она.

Свириденко также сообщила, что во время поездки готовится к подписанию Киевом ряда экономических договоров со странами региона. По ее словам, у Украины есть перспективы для более активного привлечения инвестиций из стран Ближнего Востока.

Ранее издание Politico сообщило, что высокопоставленные чиновники из США отправились в Саудовскую Аравию, чтобы в ближайшие дни начать диалог с переговорщиками от России и Украины. Отмечалось, что участие в переговорах должны принять советник по национальной безопасности Майк Вальц, спецпредставитель президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио.

При этом Зеленский заявлял, что не знает о возможных переговорах в Саудовской Аравии. Он подчеркнул, что Украина не должна участвовать в переговорах, где кто-то принимает решения без участия Киева.