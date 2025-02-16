Названа опасность планки

Фитнес-эксперт Анастасия Юрпалова назвала опасность планки. Ее слова приводит Men Today.

Эксперт заявила, что упражнение нельзя выполнять при проблемах с сердцем и нарушениях зрения, так как увеличивается давление — и внутриглазное, и внутричерепное. Также планка не рекомендуется при грыжах или протрузии, так как это может стать причиной возникновения протрузий или усугубить имеющиеся проблемы.

Кроме того, планку нельзя выполнять при травмах плечевого сустава. Юрпалова также отметила, что неправильная техника планки приводит к травмам.

Ранее тренер Александр Велков рассказал о негативных последствиях выполнения отжиманий и планки для людей с лишним весом. По его словам, провисающие ткани тянут тело вниз, из-за чего тело человека подстраивается, чтобы сохранять прямую спину без прогиба.