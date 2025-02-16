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20:17, 16 февраля 2025Силовые структуры

В российском городе концертом малолетнего рэпера заинтересовалась полиция

В Нижнем Новгороде полиция начала проверку после концерта малолетнего рэпера
Виктория Клабукова

Кадр: страница «Молодой Владимир» во «ВКонтакте»

В Нижнем Новгороде выступлением 13-летнего рэпера заинтересовалась полиция. Поводом для инициирования проверки стал мат, пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Кадры с концерта малолетнего исполнителя появились в соцсетях. «Два часа ночи, ребенок читает матом про криминал, пушки в рюкзаке и "мусоров", куда смотрят родители и как руководство клуба могло согласовать такой концерт?» — пишут возмущенные горожане.

Согласно информации на афише, мероприятие проводилось с 11 часов ночи до 5 часов утра, а возрастной ценз составлял 18+. Несмотря на это записи рэпера решили изучить в силовых органах. Кроме того, к ситуации привлекли и областную прокуратуру. В надзорном ведомстве также взялись проверить, соблюдались ли предписания о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Ранее полицейские заинтересовались видео, снятым краснодарским блогером Мага-Торнадо. Просмотрев его ролик, силовики разглядели, что пранкер перевозит малолетнего сына без специального удерживающего устройства. По этому поводу была инициирована проверка.

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