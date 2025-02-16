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12:18, 16 февраля 2025Россия

Песков ответил на вопрос о присутствии других людей во время разговора Путина с Трампом

Песков: Во время телефонных разговоров Путин иногда приглашает помощников
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото:Alexander Kazakov / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин обычно ведет телефонные переговоры один, но иногда приглашает помощников, которые нужны для обсуждения тех или иных вопросов. Так официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, кто был рядом с Путиным во время его телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. Его ответ опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

«Обычно президент ведет телефонные разговоры и ему в этот момент никто не составляет компанию. Обычно так происходит. Но при необходимости, конечно, глава государства приглашает тех помощников, которые, он считает, необходимы для обсуждения тех или иных вопросов», — сказал пресс-секретарь главы государства.

12 февраля президент США Дональд Трамп сообщил, что поговорил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, разговор с российским коллегой был очень продуктивным. После этого глава Белого дома позвонил украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

Ранее Дмитрий Песков назвал разговор американского и российского президентов конструктивным, рабочим и доброжелательным. При этом он отметил, что диалог был доброжелательным с обеих сторон.

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