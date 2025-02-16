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18:03, 16 февраля 2025Путешествия

Россиянин описал отдых на Бали фразой «удовольствие сомнительное»

Алина Черненко

Фото: Willy Kurniawan / Reuters

Российский турист побывал на индонезийском острове Бали и рассказал о минусах отдыха на этом курорте. Своими впечатлениями он поделился с порталом «Тонкости туризма», его отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Читатель издания Анатолий признался, что в его планах было исследовать Бали и узнать, где лучше жить, не сильно тратясь. «Бюджетно отдыхать — удовольствие сомнительное. Чтоб жить в нормальных условиях, нужно выложить от шести тысяч рублей за сутки, плюс дорога, плюс кафе», — такими фразами описал он свой опыт.

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Россиянин забронировал отель Astari на курорте Джимбаран на шесть дней, ночь в нем стоила 3,5 тысячи рублей. По словам Анатолия, вокруг этого места было немноголюдно, кругом росли пальмы и лианы. Однако ходить пешком по местным дорогам он никому бы не порекомендовал.

«Тротуаров нет или они разбиты, я шел по краю дороги и был один, как тополь на Плющихе, весь вымазался в пыли и грязи, обтирая своими белыми штанами убогие постройки. Жители передвигаются на байках, причем правил тоже не существует», — пожаловался турист.

Обстановка в отеле его тоже разочаровала. «Мусор выносят редко, по стенам бегают насекомые, ящерицы, большие жуки, комары достают — не уснуть», — посетовал путешественник.

Ранее российская тревел-блогерша описала этот индонезийский остров фразой «отлетевшим и серферам там хорошо». Других причин для посещения Бали она не нашла.

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