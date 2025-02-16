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23:51, 16 февраля 2025Мир

Рубио рассказал об ожиданиях от России по Украине

Рубио: США ожидают от России подтверждения серьезности намерений по Украине
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Ron Sachs / Consolidated News Photos / Global Look Press

США ожидают от России подтверждения серьезности намерений по вопросу мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом в интервью телеканалу CBS рассказал американский госсекретарь Марко Рубио.

«Одним телефонным звонком мир не установишь. Один телефонный звонок не решит проблему такой сложной войны, как эта», — сказал он.

Рубио отметил, что Вашингтону и Москве предстоит долгий путь решения конфликта, однако любой путь начинается с первого шага. Госсекретарь подчеркнул стремление президента США Дональда Трампа добиться устойчивого и справедливого мира, который обеспечивал бы суверенитет Украины и не привел бы к новому конфликту.

Ранее Рубио рассказал о разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым. «Я поднял вопрос о нашем посольстве в Москве, которое функционирует в очень сложных условиях. Я заговорил об этом, потому что это важно», — сказал он.

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