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12:49, 16 февраля 2025Спорт

Сафонов стал лучшим вратарем чемпионата Франции по двум ключевым показателям

Россиянин Сафонов стал лучшим вратарем Лиги 1 по процентам сухих матчей и сейвов
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов стал лучшим вратарем чемпионата Франции по двум ключевым показателям. Об этом сообщает Opta.

Сафонов провел шестой матч в Лиге 1 и, сделав четыре сейва, сохранил ворота парижан в неприкосновенности в третий раз в текущем сезоне чемпионата. Он стал лучшим голкипером турнира по процентам сухих матчей (50 процентов) и отраженных ударов (76 процентов) среди тех, кто сыграл более чем в пяти встречах.

Первым трофеем Сафонова в составе ПСЖ стал Суперкубок Франции. В матче за титул парижане обыграли «Монако», россиянин остался в запасе.

25-летний Сафонов перешел в ПСЖ из «Краснодара» в июне 2024 года. Контракт рассчитан до лета 2029 года.

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