Россиянин Сафонов стал лучшим вратарем Лиги 1 по процентам сухих матчей и сейвов

Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов стал лучшим вратарем чемпионата Франции по двум ключевым показателям. Об этом сообщает Opta.

Сафонов провел шестой матч в Лиге 1 и, сделав четыре сейва, сохранил ворота парижан в неприкосновенности в третий раз в текущем сезоне чемпионата. Он стал лучшим голкипером турнира по процентам сухих матчей (50 процентов) и отраженных ударов (76 процентов) среди тех, кто сыграл более чем в пяти встречах.

Первым трофеем Сафонова в составе ПСЖ стал Суперкубок Франции. В матче за титул парижане обыграли «Монако», россиянин остался в запасе.

25-летний Сафонов перешел в ПСЖ из «Краснодара» в июне 2024 года. Контракт рассчитан до лета 2029 года.