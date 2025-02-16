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14:04, 16 февраля 2025Мир

В Кремле оценили опыт Минских соглашений фразой «на обиженных воду возят»

Песков: Обижаться на обман Запада при подписании Минских соглашений бессмысленно
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетСанкции против России:
Главы государств за столом переговоров в расширенном формате. Минск, 2015 год

Главы государств за столом переговоров в расширенном формате. Минск, 2015 год. Фото: Kremlin.ru

России бессмысленно обижаться на обман Запада при подписании Минских соглашений, так как Москва извлекла из них необходимый опыт, который будет учитываться в будущем. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину, их разговор опубликован в его Telegram-канале.

«Здесь не нужно ни на кого обижаться, знаете, на обиженных воду возят. Здесь нужно использовать любой опыт, который имел место в прошлом для того, чтобы в будущем улучшить свои позиции», — подчеркнул он.

По словам пресс-секретаря президента России, необходимо учитывать предыдущий опыт и то, как другие страны отвечают за свои слова. Он подчеркнул, при подписании документов необходимо делать корректировку на «дефицит суверенности и дефицит доверия» других сторон.

Песков заявил, что санкции против России не могут повлиять на переговоры Москвы и Вашингтона. По его словам, если у сторон есть желание проводить переговоры, все возможно.

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