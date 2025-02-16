В МИД рассказали о насмехающихся над Зеленским западными СМИ

Захарова: Обвинявшие Россию во влиянии на выборы СМИ смеются над Зеленским

Обвинявшие Россию во влиянии на американские выборы СМИ сейчас насмехаются над президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она прикрепила видео, на котором Зеленский рассказал о своем разговоре с президентом США Дональдом Трампом. Он сообщил, что сказал Трампу о страхе российского лидера Владимира Путина перед ним, в ответ на что в зале раздались смех и аплодисменты.

«Издеваются над Зеленским. Не жалеют наркомана, заявившего Трампу, что его якобы боится Путин. Смешнее этого наркологического диспансера, что эти же медиа ресурсы раньше уверяли: "Россия управляет американскими выборами". Клоун у клоуна микрофон украл», — высказалась она.

Ранее Захарова ответила на призыв министра иностранных дел Эстонии Маркуса Цахкны загнать Путина «в угол». «Мы в полном углу. Специально для Маргуса уточню: в полнейшем — 360 градусов», — написала она.