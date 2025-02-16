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17:55, 16 февраля 2025Мир

В Варшаве назвали нетипичной переговорную тактику США по Украине

Глава МИД Польши Сикорский назвал переговорную тактику США по Украине нетипичной
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Радослав Сикорский

Радослав Сикорский. Фото: Kacper Pempel / Reuters

Переговорная тактика США по урегулированию конфликта на Украине является нетипичной, но вызывает определенные надежды. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает RMF24.

«Генерал [спецпредставитель президента США Дональда Трампа по России и Украине] Кит Келлог лично представил мне и кругу европейских союзников тактику переговоров США. Я не буду ее здесь раскрывать. Она вызывает определенные надежды, она нетипична, но мы желаем им успеха», — заявил глава МИД страны.

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш назвал альтернативой отправки войск на Украину направление туда польских и американских коммерческих предприятий. Он также подчеркнул, что предназначение Польши в украинском конфликте — это «логистическое обеспечение, а не направление своих войск».

15 февраля Келлог заявил, что Европы не будет за столом переговоров по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, Европа физически может не присутствовать на переговорах, так как Вашингтон не хочет создавать масштабную групповую дискуссию.

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