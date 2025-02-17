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11:58, 17 февраля 2025Наука и техника

Из мирового времени вычтут секунду

Из-за ускорения вращения Земли придется вычесть секунду из мирового времени
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Christoph Soeder / Globallookpress.com

Российские ученые предположили, что из-за аномального ускорения Земли из мирового времени придется вычесть одну секунду. Об этом сообщает РИА Новости.

В разговоре с агентством эту возможность рассмотрел гендиректор Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) Сергей Донченко. «Техническая задача добавления или вычитания секунды у нас уже давно не вызывает никаких проблем», — заметил специалист.

Ранее об аномальном ускорении Земли заявил главный научный сотрудник ВНИИФТРИ Виталий Пальчиков. По его оценкам, для компенсации вращения планеты одну секунду из мирового времении придется вычетать уже к 2029 году.

Сергей Донченко объяснил, что Земля постоянно то замедляется, то ускоряется — в настоящий момент специалисты отмечают, что она находится в режиме ускорения. «Земля разогревается, идут усиленные процессы внутри планеты», — рассказал Донченко, подчеркнув, что точного ответа на вопрос, почему так происходит, еще нет.

Ранее ученые Даремского университета (Великобиратния) заявили, что уровень Мирового океана увеличится на 10 метров к 2300 году. Это связано с усилением таяния льда в ответ на более жаркую погоду, вызванную изменениями климата.

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