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09:20, 17 февраля 2025Мир

Госсекретарь США прибыл на переговоры по Украине

Госсекретарь США Рубио прибыл на переговоры по Украине в Саудовскую Аравию
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

Государственный секретарь США Марко Рубио прибыл в Саудовскую Аравию на переговоры с Россией по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Госсекретарь США Марко Рубио прибывает в Саудовскую Аравию в понедельник перед ожидаемыми переговорами с российскими официальными лицами, направленными на прекращение почти трехлетнего конфликта Москвы и Киева», — отмечается в материале агентства.

Дополнительно сообщается, что прибытие Рубио последовало после телефонного разговора президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина, после чего стороны условились начать формирование переговорных групп по Украине.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Рубио поговорили по телефону. Как сообщается по итогам беседы, дипломаты обозначали «обоюдный настрой на взаимодействие по актуальной международной тематике, в том числе урегулированию вокруг Украины, ситуации вокруг Палестины и в целом на Ближнем Востоке и на других региональных направлениях». Дополнительно уточняется, что разговор состоялся по инициативе Вашингтона.

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