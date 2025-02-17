Коммунист из Вьетнама назвал россиянину пять самых трудолюбивых национальностей

Российский тревел-блогер Алексей Кутовой побывал во Вьетнаме и пообщался с местным жителем-коммунистом, который назвал ему пять самых трудолюбивых национальностей. Своей историей он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

Первыми в диалоге вьетнамец упомянул жителей Китая. «Они работают не потому, что хотят. Они работают, потому что иначе нельзя», — процитировал нового знакомого Кутовой.

Затем собеседник россиянина отметил трудолюбие японцев. «В Японии человек не может позволить себе работать плохо, потому что это стыд. Именно поэтому там самые аккуратные строители, самые вежливые продавцы, самые пунктуальные водители», — заметил он.

На третье место вьетнамец поставил жителей Кореи. «Школьники учатся по 16 часов в день, офисные сотрудники работают до полуночи, бизнесмены буквально живут в своих магазинах. Здесь нет места слабым», — пояснил он.

Четвертое место коммунист отдал россиянам, которые, с его точки зрения, не любят работать, но когда начинают, их уже не остановить. «У вас странное отношение к труду. Вы не живете работой, как японцы или китайцы, но когда требуется, вы делаете невозможное», — заключил вьетнамец.

Пятыми в списке мужчины были его соотечественники. «Вьетнамцы умеют находить радость в труде. Это делает нас особенными», — подчеркнул он.

Ранее этот же тревел-блогер проехался автостопом по Вьетнаму и сравнил его с Россией. По словам путешественника, в обеих странах водители останавливаются и подвозят туристов, но есть отличия. В России они тормозят, чтобы сделать доброе дело, а во Вьетнаме — чтобы пообщаться с иностранцем.

