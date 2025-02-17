Крокодилы откусили руки рыбаку

IOL News: В ЮАР крокодилы убили рыбака и откусили ему руки

В ЮАР крокодил расправился с рыбаком на реке Могалаквена в провинции Лимпопо. Об этом сообщает IOL News.

Жертвой нападения рептилии стал житель деревни Арриес по имени Пхути Оскар Серумула. В последний раз его видели рыбачащим недалеко от дома 7 февраля. Через некоторое время местные жители увидели на берегу в том же месте человеческие останки.

В полиции заявили, что на Серумулу напал один или несколько крокодилов. Они откусили рыбаку обе руки и нанесли другие тяжелые травмы. В данный момент следователи устанавливают обстоятельства случившегося.

Жителей района призвали держаться подальше от рек, так как крокодилы сейчас особенно активны.

Ранее сообщалось, что на Кубе крокодилы растерзали пьяного мужчину, который прыгнул к ним в вольер на крокодиловой ферме. Рептилии атаковали мужчину на глазах у сотрудников фермы.

