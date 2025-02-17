Лидер сборной Норвегии высказался о соперничестве с Большуновым

Лыжник Клебо выразил сожаление из-за отстранения россиянина Большунова

Лидер сборной Норвегии Йоханнес Клебо в эфире VG высказался о соперничестве с российским лыжником Александром Большуновым.

«Не знаю, скучаю ли я. Я считаю, что все это очень сложно», — заявил спортсмен. Он обратил внимание на то, что у него с россиянином было много отличных дуэлей и выразил сожаление из-за отстранения Большунова. Клебо назвал россиянина прекрасным лыжником.

Ранее Клебо заявил, что хочет соревноваться с российскими спортсменами. «Они классные. Я лишь хочу, чтобы все побыстрее закончилось и мы снова могли соревноваться», — подчеркнул он.

Ограничения на выступление россиян со стороны Международной федерации лыжных гонок и сноуборда (FIS) были наложены в марте 2022 года. С того момента представители страны отстранены от соревнований.