Медведев высказался о расплакавшемся главе Мюнхенской конференции

Зампред Совбеза Медведев назвал фриком главу Мюнхенской конференции Хойсгена

Расплакавшийся во время речи глава Мюнхенской конференции Кристоф Хайсген неадекватен. Так о немецком политике в соцсети X высказался зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

В оригинале поста Медведев назвал Хойсгена английским словом freak, которое может быть переведено как «чудак», «сумасшедший», «ненормальный» или «уродец».

«Редкостный фрик», — говорится в публикации зампреда Совета безопасности.

В речи расплакавшийся Хойсген заявил, что прошедшая Мюнхенская конференция по безопасности стала кошмарным сном для Европы, так как выяснилось, что США под руководством президента Дональда Трамп «живут на другой планете». Американский бизнесмен Илон Маск назвал Хойсгена жалким.