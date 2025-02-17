На «Манжероке» завершился чемпионат России по горнолыжному спорту

Участниками чемпионата России по горнолыжному спорту стали более 140 спортсменов

Чемпионат России по горнолыжному спорту завершился на курорте Сбера «Манжерок» 16 февраля. Курорт впервые принимал такие соревнования — он собрал более 140 лучших спортсменов со всей страны и стал горнолыжной столицей России.

По итогам заездов спортсмены разыграли четыре комплекта наград. В первый день соревнований склоны курорта покоряли девушки. Более 50 горнолыжниц боролись за звание лучшей. Алтайские горы принесли сразу две победы восемнадцатилетней спортсменке из Башкирии — Танзиле Исраиловой, которая стала двукратной чемпионкой России. Серебро в дисциплине слалом-гигант завоевала Юлия Плешкова из Камчатского края. В тройку лидеров также вошла Ярослава Попова из Красноярского края.

В дисциплине слалом серебряным призером стала сахалинская горнолыжница Рината Кашинцева, а бронза досталась Юлии Мельниковой из Мурманской области.

«Чемпионат России по горнолыжному спорту — самый статусный старт сезона 2024/2025. Он стал новым шагом в развитии горнолыжного спорта всего региона. "Манжерок" принял лучших спортсменов страны, которые на наших склонах показали высочайшие результаты», — отметил генеральный директор курорта «Манжерок» Владимир Щербинин.

Мужские заезды были не менее интересными: около 80 горнолыжников боролись за победу. В дисциплине слалом-гигант лидером гонок стал спортсмен из Камчатки Иван Кузнецов. Чуть дольше проходил трассу горнолыжник из Калужской области Александр Андриенко, третье место у Никиты Алехина из Камчатского края.

В дисциплине слалом чемпионом стал Александр Хорошилов — самый титулованный спортсмен. Он — единственный в мире россиянин, ставший победителем этапа Кубка мира в мужском спуске и принесший России первую медаль в горнолыжном спорте за последние 33 года. В тройке финалистов серебряный призер Семен Ефимов из Московской области и обладатель бронзы Павел Трихичев из Санкт-Петербурга.

«Большое спасибо курорту "Манжерок" за организацию соревнований на высоком уровне. Специально для спортсменов выделили склон и пролили его водой, что очень важно. У нас в стране не так много мест, где можно создать такие условия. Кроме того, на курорте созданы отличные условия для развития любительского спорта. "Манжерок" становится своего рода центром массового катания на горных лыжах», — рассказал чемпион России Александр Хорошилов.

К чемпионату на курорте начали готовиться более полугода назад. Еще летом обновили трассу для спортсменов: расширили ее на 30 процентов, теперь ее ширина составляет около 60 метров, а длина достигает двух километров.

«Чемпионат России на "Манжероке" продемонстрировал как отличную подготовку трасс для проведения соревнований, так и высокие результаты спортсменов. За четыре дня лучшие горнолыжники России показали максимальные результаты. Большое значение в этом сыграла именно подготовка склона. Сегодня вся команда Чемпионата с уверенностью заявляет, что в "Манжероке" одни из лучших трасс не только в стране, но и в мире»», — подчеркнул президент Российской федерации горнолыжного спорта Леонид Мельников.

Во время чемпионата основная сложность, как отмечают организаторы, заключалась в достижении нужных уровней крутизны и покрытия склона. Чтобы трасса не разрушалась, ее ежедневно заливали водой. Слой льда толщиной до 15 сантиметров обеспечивает максимальную жесткость и сохраняет первоначальную структуру трассы. Готовность склона к соревнованиям контролировала специальная комиссия, состоящая из сотрудников курорта, тренеров и судей соревнований.

«Склоны на "Манжероке" одни из лучших в стране. Все очень понравилось: полотно, трасса, погода. Все было шикарно. Организация чемпионата на курорте была на высоком уровне. Приятно, что именно здесь проходит чемпионат России, на площадке, которая уникальна: подобных в стране нет», — рассказала двукратная чемпионка России по горнолыжному спорту Танзила Исраилова.

На курорте для зрителей подготовили специальную площадку на высоте около 650 метров. Заезды лучших спортсменов страны также можно было увидеть в эфире телеканала «Катунь 24». Трансляции комментировали титулованные тренеры, члены сборной и профессиональные спортсмены. Среди них старший тренер женской сборной России Александра Наместникова и спортсменка национальной команды страны Виталина Гирина.

Всего на курорте в зимнем сезоне 2024/2025 запланировано проведение более чем 50 соревнований; для сравнения, в прошлом году на склонах курорта состоялось около 30 соревнований. Этой зимой «Манжерок» уже принял несколько крупных состязаний. На курорте Сбера прошел чемпионат и первенство Сибири по горным лыжам, всероссийские детские соревнования «Кубок курорта «Манжерок». Кроме того, на курорте прошли крупные заезды среди любителей и ветеранов горнолыжного спорта. В ближайшее время на курорте состоятся семейные инклюзивные соревнования межрегионального уровня. Всего в зимнем сезоне 2024/2025 курорт примет более 3,5 тысячи спортсменов.

