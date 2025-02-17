Нарушившие воздушное пространство Молдавии дроны покинули ее территорию

Нарушившие воздушное пространство Молдавии БПЛА покинули ее территорию

Два беспилотных летательных аппарата (БПЛА), нарушивших воздушное пространство Молдавии, покинули территорию страны. Об этом заявило правительство государства в Telegram-канале.

«Оба дрона покинули воздушное пространство Республики Молдова. Первый — в 22:54 (23:45 по московскому времени) в направлении села Этулия, второй — в 23:20 (00:20 по московскому времени) в направлении города Чадыр-Лунга», — уточняется в публикации.

Ранее на молдавско-украинской границе обнаружили обломки беспилотника типа «Шахед». Пограничная полиция республики сообщила, что незадолго до этого был атакован один из прилегающих к Молдавии регионов Украины.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что обвинения Молдавии в отношении РФ из-за упавших обломков голословно. Происхождение рухнувших обломков может иметь разные версии, но все они не имеют отношения к Москве, подчеркнула дипломат.