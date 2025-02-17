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07:47, 17 февраля 2025Бывший СССР

Нарушившие воздушное пространство Молдавии дроны покинули ее территорию

Нарушившие воздушное пространство Молдавии БПЛА покинули ее территорию
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuetrs

Два беспилотных летательных аппарата (БПЛА), нарушивших воздушное пространство Молдавии, покинули территорию страны. Об этом заявило правительство государства в Telegram-канале.

«Оба дрона покинули воздушное пространство Республики Молдова. Первый — в 22:54 (23:45 по московскому времени) в направлении села Этулия, второй — в 23:20 (00:20 по московскому времени) в направлении города Чадыр-Лунга», — уточняется в публикации.

Ранее на молдавско-украинской границе обнаружили обломки беспилотника типа «Шахед». Пограничная полиция республики сообщила, что незадолго до этого был атакован один из прилегающих к Молдавии регионов Украины.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что обвинения Молдавии в отношении РФ из-за упавших обломков голословно. Происхождение рухнувших обломков может иметь разные версии, но все они не имеют отношения к Москве, подчеркнула дипломат.

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