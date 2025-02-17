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06:28, 17 февраля 2025Спорт

Названы лучшие и худшие упражнения для грудных мышц

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: BombiSmoke / Shutterstock / Fotodom

Фитнес-тренер Пейдж Венер назвал лучшие и худшие упражнения для грудных мышц. Его слова приводит Men Today.

Лучшими эксперт назвал обычные отжимания, отжимания на брусьях, а также сведение и разведение рук. Для выполнения последнего нужно лечь на скамью, прижавшись лопатками к семье, при этом ноги необходимо поставить на пол. Далее следует поднять гантели вверх, на вдохе опустить их, разводя руки в стороны. Затем нужно снова выдохнуть и свести гантели в верхней точке.

Худшими упражнениями Венер посчитал жим гантелей вперед, чередующийся односторонний жим гантелей, а также пуловер с гантелями.

Ранее фитнес-тренер Акулина Бахтурина перечислила причины, которые являются уважительными для отмены тренировки. По ее словам, не стоит заниматься во время и после недавно перенесенной болезни, при переутомлении и болезненной менструации.

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