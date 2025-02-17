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21:03, 17 февраля 2025Спорт

Организаторы гонки в Италии объяснили отсутствие флага у Большунова

Организаторы гонки в Италии убрали флаг у Большунова во избежание критики
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Организаторы гонки Sudtirol Moonlight Classic в Италии объяснили, почему приняли решение убрать флаг России у лыжника Александра Большунова. Заявление приводит ТАСС.

«Мы не публиковали российский флаг, чтобы не давать повода для критики и новых дискуссий», — рассказали организаторы, отметив, что благодаря этому спортсмен смог стартовать без каких-либо неудобств.

Изначально в протоколе участников соревнований у Больушнова был российский флаг. Его убрали за несколько часов до старта гонки. Организаторы поясняли, что решение о выступлении россиянина под нейтральным флагом было принято сразу.

Большунов выиграл гонку на 30 километров классическим стилем, несмотря на то, что у него выключился фонарь. Это были первые международные соревнования для россиянина за последние три года.

Ограничения на выступление россиян со стороны Международной федерации лыжных гонок и сноуборда (FIS) были наложены в марте 2022 года. С того момента представители России отстранены от международных турниров.

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