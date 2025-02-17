Овечкин высказался о мечте сыграть 1500 матчей в НХЛ

Овечкин про 1500 матчей в НХЛ: Не знаю, получится ли у меня до этой цели дойти

Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин высказался о мечте сыграть 1500 матчей в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит «Матч ТВ».

Овечкин напомнил, что недавно у него была травма. «Поэтому я не знаю, получится ли у меня до этой цели дойти. Никогда нельзя загадывать!» — заявил он.

В текущем сезоне 39-летний россиянин забросил 26 шайб и сделал 17 результативных передач в 39 матчах. Он занимает второе место по количеству голов (879) в регулярных чемпионатах НХЛ. Отставание от лидирующего по этому показателю Уэйна Гретцки составляет 15 шайб.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года, на протяжении всей заокеанской карьеры он играет за «Вашингтон». Вместе с клубом он в 2018 году выиграл Кубок Стэнли. Всего россиянин провел в регулярных чемпионатах НХЛ 1465 матчей.